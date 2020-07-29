В Минздраве Тувы объяснили разницу данных в статистике по коронавирусу

Ранее в СМИ появились публикации, согласно которым количество выздоровевших после коронавируса в регионе, по официальной статистике, превысило число заразившихся - 6,6 тыс. против чуть более 6 тыс. человек. Из сводок республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом следует, что в середине июля количество вылеченных действительно приближалось к общему числу случаев заражения, но несколько дней назад цифры уточнили.

ТАСС, 29 июля. Разные данные по числу выздоровевших от коронавирусной инфекции в Туве связаны с тем, что ранее в статистику включали всех вылечившихся от респираторных заболеваний и пневмоний, даже если у них не был найден коронавирус. Сейчас цифры приводят в соответствие с новыми требованиями, сообщили в среду ТАСС в республиканском Минздраве со ссылкой на первого заместителя главы ведомства Аэлиту Кажин-оол.

"Первый заместитель министра здравоохранения Республики Тыва Аэлита Кажин-оол <...> пояснила, что ранее в статистику включались все выписанные из инфекционных отделений и госпиталей больные с респираторными заболеваниями, внебольничными пневмониями без лабораторного подтверждения СОVID-19", - сказали ТАСС в Минздраве.

По словам Кажин-оол, новые случаи заражения регистрируются исключительно по результатам лабораторных анализов, однако людей госпитализируют также по итогам КТ-обследований и с симптомами, даже если положительного результата теста нет.

"Отмечу, [что] в соответствии с методическими рекомендациями диагноз коронавирусной инфекции устанавливается комплексно на основе клинической картины с учетом ПЦР-диагностики, КТ-исследований. На сегодняшнюю дату всего у нас пролечено с выздоровлением 6 850 больных, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом CОVID-19 - 3 849 человек. Следует признать, что с учетом того, что весь мир и в том числе наша республика впервые столкнулась с новой коронавирусной инфекцией, статистический учет и отчетность по данному заболеванию не доведены до совершенства. В настоящее время мы приводим все цифры в соответствие обновленным требованиям. Кстати, с такими же проблемами сталкиваются и другие регионы", - привели в Минздраве слова Кажин-оол.