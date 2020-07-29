В выборах губернатора Приангарья продолжат принимать участие восемь кандидатов

ИРКУТСК, 29 июля. /ТАСС/. Число претендентов на пост губернатора Иркутской области сократилось с 15 до восьми, так как не все из них сдали документы на регистрацию. Об этом в среду сообщила пресс-служба региональной избирательной комиссии.

"В кампании продолжают принимать участие восемь кандидатов", - говорится в сообщении.

Листы поддержки с подписями муниципальных депутатов и глав сдали кандидаты от КПРФ Михаил Щапов, Григорий Вакуленко от "Гражданской платформы", Геннадий Щадов от КПСС, Максим Евдокимов от партии "Родина", Лариса Егорова от "Справедливой России" и Андрей Духоников от ЛДПР. Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев как самовыдвиженец представил 10 207 подписей избирателей и 264 подписи муниципальных депутатов и глав. Мэр города Бодайбо Евгений Юмашев, который также баллотируется в порядке самовыдвижения, сдал 10 185 подписей избирателей и листы поддержки по муниципальному фильтру. Избиркому предстоит проверить представленные документы и принять решение о регистрации претендентов.

Всего в Избирательную комиссию Иркутской области документы для участия в выборах главы региона подавали 17 человек, в том числе временно исполняющий обязанности губернатора. Позднее двое самовыдвиженцев отказались от участия в выборах, и число претендентов сократилось до 15.

Выборы губернатора Иркутской области будут проходить в течение трех дней - с 11 по 13 сентября. ЦИК России 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование.

Досрочные выборы губернатора Иркутской области объявлены в связи с тем, что 12 декабря 2019 года ушел в отставку коммунист Сергей Левченко, который был избран губернатором в сентябре 2015 года. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Игорь Кобзев, ранее занимавший пост заместителя главы МЧС России.