Суд лишил жену депутата алтайского Заксобрания квартиры в Москве стоимостью 65 млн рублей

БАРНАУЛ, 29 июля. /ТАСС/. Алтайский краевой суд удовлетворил требование прокуратуры региона и обратил в пользу государства квартиру в Москве, купленную женой депутата Алтайского краевого Заксобрания Владимира Попова за 65 млн рублей. Суммарный задекларированный доход супругов за три года не превышает 3 млн рублей, а источник дохода, на который куплена жилплощадь, не подтвержден, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

"Прокуратура Алтайского края рассмотрела поступившие материалы осуществления контроля за расходами депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Владимира Попова. Установлено, что в 2017 году супруга депутата приобрела в собственность квартиру в Москве, ее стоимость превышала 65 млн рублей, однако задекларированный совокупный доход семьи за предшествующие три года не превышал 3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Добавляется, что после того, как данный факт был установлен, прокурор Алтайского края направил в Павловский районный суд региона исковое заявление с требованием обратить в доход государства дорогостоящий объект недвижимости, приобретенный на неподтвержденные доходы. Районный суд не удовлетворил иск, однако прокуратура обжаловала его в суде вышестоящей инстанции.

"Алтайский краевой суд признал требования прокуратуры обоснованными, отменил решение суда первой инстанции и принял новое - об обращении в доход государства объекта недвижимости. Решение суда вступило в законную силу", - отмечается в сообщении.

Владимир Попов избран депутатом Заксобрания Алтайского края от КПРФ в 2016 году.