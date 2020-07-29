В атмосфере Омска зафиксировали 14-кратное превышение нормы сероводорода

ОМСК, 29 июля. /ТАСС/. Передвижная лаборатория центра экологического мониторинга Омска зафиксировала в ночь на среду четырнадцатикратное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.

"Первое измерение проводилось по ул. Комбинатская (северо-западный промышленный узел - прим. ТАСС), возле предприятия "Омскводоканал" - 14,8 ПДК сероводорода. Результат второго измерения, которое было проведено в жилой зоне на ул. Нефтезаводская, - 1,13 ПДК сероводорода", - сказали в пресс-службе.

Превышение нормы этого вещества неоднократно фиксировалось в атмосфере Омска. Ранее министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов заявил, что главным источником "воздействия на атмосферу Омска по сероводороду является Омскводоканал с площадки в северо-западном промышленном узле". Позднее сама компания со ссылкой на итоги внеплановой проверки Росприроднадзора сообщила, что у "Омскводоканала" отсутствуют превышения по выбросам этого вещества.

В Омске регулярно происходят выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. К 2024 году город обязан, согласно майскому указу президента, снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.