Фонд развития моногородов выдаст первый заем индивидуальному предпринимателю из Тулуна

ТАСС, 29 июля. Фонд развития моногородов (Моногорода.рф) заключил с проектом из иркутского города Тулун, пострадавшего от наводнения летом 2019 года, первое соглашение о выдаче займа индивидуальному предпринимателю. Средства направят на создание в Тулуне коворкинг-центра, сообщает в среду пресс-служба фонда.

"Первое соглашение о выдаче займа индивидуальному предпринимателю подписано в среду заместителем гендиректора Фонда развития моногородов Ольгой Макаевой и предпринимателем из моногорода Тулуна Иркутской области Светланой Ериловой. Сумма беспроцентного займа составит более 5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Средства будут направлены на создание в Тулуне коворкинг-центра, в том числе на приобретение земельного участка и нежилого здания. Согласно планам, центр будет включать в себя рабочее пространство, переговорную комнату, кабинет, конференц-зал, а также зону мастер-классов и антикафе. "Это наше первое соглашение о выдаче займа индивидуальному предпринимателю и уже третье, направленное на поддержку проектов из Тулуна, пострадавшего в результате наводнения", - приводят в сообщении слова Макаевой.

Планируется, что основной аудиторией коворкинг-центра должны стать предприниматели, журналисты, фрилансеры, а также репетиторы и самозанятые. По словам автора проекта, сейчас в Тулуне таких площадок нет, а интерес к ним существует.

Ранее Фонд развития моногородов выдал беспроцентные займы на реализацию двух проектов в Тулуне - создание пункта шиномонтажа и расширение производства по переработке дикорастущего сырья. Предприниматели могут получить от фонда беспроцентный заем в размере от 5 до 50 млн рублей на пополнение оборотного капитала. Продукт был разработан специально для Тулуна и действует при наличии в городе режима чрезвычайной ситуации федерального характера. Также в марте было решено, что поддержку фонда могут получить не только юридические лица, но и индивидуальные предприниматели. В большей степени во время паводка пострадали именно ИП.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов смыты потоком воды, почти 7 тыс. строений подлежат сносу.