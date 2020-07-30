В Алтайском крае построят четыре новых метановых заправки

БАРНАУЛ, 30 июля. /ТАСС/. Компания "Газпром газомоторное топливо" (развивает сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) группы "Газпром") планирует построить в Алтайском крае, где на данный момент есть лишь одна метановая заправка, четыре новых. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Минтранса региона.

"В планах у "Газпром газомоторное топливо" построить четыре заправки в Алтайском крае. Две из них запланированы в Барнауле, по одной в Бийске и Новоалтайске. Компания будет строить их за свой счет, сроки строительства уточняются", - сказал собеседник агентства.

По данным Минтранса края, в регионе лишь одна метановая заправка - в Барнауле. В ведомстве отметили, что перевод автомобилей на заправку газом считается перспективным направлением, но большого спроса на него нет в связи с тем, что отсутствует развитая инфраструктура. Пока другие ближайшие к Алтайскому краю газозаправки находятся в соседних регионах - Новосибирской области и Республике Алтай.

В ведомстве не уточнили, сколько транспортных средств в крае работает на метане.

Министерство энергетики РФ разработало программу по развитию рынка газомоторного топлива на территории всей страны, которая подразумевает переход с бензиновых заправок на метановые. В программу входит комплекс мероприятий, среди которых строительство новых АГЗС и центров обслуживания оборудования, а также реконструкция действующих заправок.