Хозяйства Алтайского края понесли потери от засухи на сумму около 700 млн рублей

БАРНАУЛ, 30 июля. /ТАСС/. Документы, обосновывающие материальный ущерб от сильной засухи, подали в Минсельхоз края 209 хозяйств в аграрном Алтайском крае - это порядка 5% от более 4 тыс. хозяйств региона. Итоговый ущерб по прямым затратам, по расчетам экспертов регионального Минсельхоза, составил около 700 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства в четверг.

ЧС регионального характера из-за засухи в Алтайском крае введен во всех 59 сельских муниципальных районах и в городских округах Барнаула и Славгорода. Количество осадков с начала апреля в крае составило от 29 до 56% от среднемноголетних. 23 июля начальник управления края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков сообщил, что производители зерна в этом году могут недополучить по прогнозам около 1-2 млн тонн зерна, но с учетом переходящих остатков и потенциального урожая в 3,5 млн тонн переработчикам в крае сырья хватит.

"Документы об ущербе в связи с засухой подали в Минсельхоз края всего 209 хозяйств. Гибель растений произошла на более 155 тыс. га, ущерб по прямым затратам составил около 700 млн рублей - это данные наших экспертов. Окончательные данные дадут федеральные специалисты после экспертизы наших документов, которые завтра будут направлены в Москву", - сказал собеседник агентства, отметив, что всего в крае около более 4 тыс. хозяйств.

По данным пресс-службы Минсельхоза края, федеральные эксперты уточнят окончательную сумму ущерба полям алтайских сельхозпроизводителей от погодных условий и определят объемы поддержки.

"Главное, что на сегодня нужно аграриям в регионе, - пролонгации и отсрочки кредитов без штрафных санкций от банков. По господдержке решение будет приниматься на уровне федерации", - пояснили в министерстве.

Алтайский край - аграрный регион с самой большой пашней в стране в 6,5 млн га, посевная площадь в этом году - более 5,2 млн га. Практически вся произведенная сельхозпродукция перерабатывается в самом регионе, около 70% переработанного вывозится в другие территории России или экспортируется.