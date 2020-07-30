Детские сады в Новосибирске возобновят работу в штатном режиме с 17 августа

НОВОСИБИРСК, 30 июля. /ТАСС/. Детские сады в Новосибирске возобновят работу в обычном режиме 17 августа. Дата открытия дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) была специально перенесена на середину августа, чтобы обеспечить дополнительные санитарные нормы безопасности, сообщил журналистам в четверг мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

"Мы открываем наши детские сады 17 августа, а школы 1 сентября. Мы специально разносим эти две даты по времени с тем, чтобы избежать совпадения и тем самым обеспечить дополнительные санитарные нормы безопасности", - сказал Локоть.

Он напомнил, что с марта ДОУ перешли на работу в режиме дежурных групп. Ежедневно в городе работало более 900 таких групп, в которых находилось до 12 тыс. воспитанников.

Начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев сообщил, что детские сады готовы к массовому приему детей, сейчас завершаются ремонтные работы в отдельных дошкольных учреждениях. "Мы сейчас ведем подготовительные мероприятия, обеспечивая необходимый запас продуктов и дезинфицирующих средств", - сказал он.

27 июля глава региона Андрей Травников сообщил о продлении режима повышенной готовности до 31 августа, в области сохраняется масочный режим. Ранее в регионе постепенно вводились и другие послабления: были разрешены занятия спортом на улице с соблюдением социальной дистанции, прогулки, посещение кладбищ и продовольственных рынков. С 22 июня на территории региона разрешена работа всех непродовольственных магазинов. С 24 июня возобновили работу музеи и Новосибирский зоопарк. Работа заведений общепита на открытых верандах разрешена с 6 июля. 13 июля были сняты ограничения на работу магазинов, располагающихся в торговых центрах.

В Новосибирской области количество пациентов, заразившихся коронавирусом, превысило 9 тыс. человек.