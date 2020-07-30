Первый этап создания Затулинского парка в Новосибирске планируют завершить к 1 сентября

НОВОСИБИРСК, 30 июля. /ТАСС/. Первый этап создания дисперсного парка, представляющего собой систему связанных парков и скверов, встроенных в жилые кварталы и соединенных пешеходными маршрутами, в отдаленном Затулинском микрорайоне Новосибирска завершат раньше планируемого срока, к 1 сентября, сообщил в четверг журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

"Работы идут таким темпом, что мы договорились с заказчиком, физически весь объем работ будет выполнен в этом году. К сентябрю месяцу благоустройство [первого этапа] будет закончено", - сказал Локоть.

По его словам, работы по благоустройству необходимо завершить раньше, поскольку территория парка является не только зоной отдыха, но и местом интенсивного пешеходного трафика, который ограничивают работы по благоустройству. При этом более 60% работ уже выполнены, закончен самый сложный этап по выносу подземных коммуникаций. Мэр подчеркнул, что этот проект стал первым опытом создания дисперсного парка в Новосибирске. В будущем он будет применен при благоустройстве и в других районах города.

Директор компании-подрядчика "Премиумстрой" Денис Левин пояснил, что работы первого этапа будут завершены к 1 сентября: нормативный срок строительства объекта составляет 15 месяцев, однако выполнить работы удастся за четыре. В 2021 году планируется продолжить работы по благоустройству.

Проект Затулинского дисперсного парка на базе нескольких зеленых пространств микрорайона был разработан в 2016 году. Проект предполагает создание масштабной зеленой прогулочной зоны со спортивным площадками, арт-объектами и велодорожками. В центре парка, на месте, где в настоящее время располагается парковка, будет находиться многофункциональная спортивная площадка с трибунами. Остальной парк будет представлять собой связанные друг с другом площадки для отдыха. На его создание в 2020 году направлено 178 млн рублей.