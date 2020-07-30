Власти Хакасии сообщили, когда поступят отпускные работавшим с коронавирусом медикам

ТАСС, 30 июля. Повышенные отпускные медикам Хакасии, работавшим с заразившимися коронавирусной инфекцией, поступят до 5 августа. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы правительства республики.

"Выплаты отпускникам поступят на счета до 5 августа", - говорится в сообщении.

По данным республиканского правительства, регион уже получил 12,7 млн рублей на выплаты стимулирующих надбавок. "Это не все деньги, а лишь одна пятая от общей суммы, так как в отпуск медработники будут уходить поочередно. Повышенные отпускные выплаты получат более 1 200 специалистов медучреждений", - отметили в правительстве.

Ранее телеканал "Вести Хакасии" сообщил, что им поступают анонимные звонки с жалобами медиков на проблемы с выплатами повышенных отступных. В конце апреля в СМИ появилась информация, что медики в республике не получают положенных выплат за работу с заразившимися коронавирусом. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться с ситуацией в республике. Региональная прокуратура посчитала, что республиканский Минздрав не принял всех мер для своевременных выплат, а республиканские власти заявляли, что федеральные средства в регион поступили, задержка связана с оформлением документов и доработкой порядка выплат. Все выплаты медицинские работники получили в средине мая. Глава республики Валентин Коновалов получил представление от республиканской прокуратуры.

Как сообщалось 25 июля, министр здравоохранения Хакасии Владимир Костюш подал заявление об отставке на фоне претензий к республиканским властям, связанными с выплатами медикам.

По данным республиканского оперативного штаба, в регионе заразились коронавирусом более 2,8 тыс. человек, выздоровело - 2,4 тысячи, 32 пациента умерли.