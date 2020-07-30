Кафедру акушерства новосибирского медвуза перенесут в строящийся перинатальный центр

НОВОСИБИРСК, 30 июля. /ТАСС/. Кафедра акушерства и гинекологии Новосибирского государственного медицинского университета будет перенесена на базу областного перинатального центра, одного из крупнейших за Уралом, который будет введен в эксплуатацию в 2021 году. Об этом сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС главный врач Новосибирской областной больницы Анатолий Юданов.

Строительство нового здания перинатального центра стоимостью 2,3 млрд рублей началось в 2013 году на месте снесенного старого акушерского корпуса областной больницы и должно было завершиться в 2015 году, однако из-за нехватки средств его остановили. В конце 2018 года эксперты омского филиала Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию на реконструкцию и оснащение перинатального центра и выдали положительное заключение. Летом 2019 года строительство возобновилось.

"У нас в этом году набор огромный, более 20 докторов мы берем. Областной перинатальный центр будет главной кузницей кадров службы акушерства и гинекологии, потому что именно на базе областного перинатального центра будет расположена кафедра акушерства и гинекологии НГМУ во главе с ректором. К областному перинатальному центру привязана служба санавиации", - сказал Юданов.

В перинатальном центре планируется развивать фетальную хирургию (внутриутробное хирургическое вмешательство на плоде). Юданов пояснил, что ряд специалистов-хирургов уже отучились новой технологии оказания хирургической помощи, еще несколько врачей в скором времени пройдут это обучение. "Наши специалисты поедут в Москву, в Санкт-Петербург, при эпидемиологической возможности даже в ведущие европейские клиники. Пока она (фетальная хирургия - прим. ТАСС) на территории Новосибирской области была представлена достаточно слабо", - отметил он.

В настоящее время действующие отделения больницы принимают около 2 тыс. женщин-рожениц, с введением нового центра предполагается увеличение этого числа до 4 тыс. С запуском центра у 90% женщин с сопутствующей патологией будет два лечащих врача. Также по два специалиста будет закреплено за детьми, имеющими патологии. Открытие нового здания потребует увеличения соответствующего штата специалистов перинатального центра примерно в два раза.

Перинатальный центр в Новосибирской области будет предназначен для оказания плановой и экстренной акушерско-гинекологической, анестезиологической и реанимационной помощи.