Мощности Центра пульмонологии в Новосибирске в пандемию увеличили в пять раз

НОВОСИБИРСК, 30 июля. /ТАСС/. Коечный фонд Центра пульмонологии на базе Новосибирской областной клинической больницы за период пандемии коронавируса был увеличен в пять раз - с 60 до 300 мест. Реорганизацию удалось осуществить за счет уменьшения хирургических отделений, где на этот период было прекращено оказание плановой медицинской помощи, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС главный врач Новосибирской областной больницы Анатолий Юданов.

В начале июля полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло назвал Новосибирскую область в числе трех регионов Сибири, где сложилась наиболее тяжелая ситуация с коронавирусной инфекцией. Количество пациентов, заразившихся коронавирусом, в регионе на сегодня превысило 9 тыс. человек.

"Центр пульмонологии состоял из 60 коек, сегодня на его базе развернуто почти 300 коек, мощности центра увеличились в пять раз. [Для этого были] уменьшены подразделения хирургического профиля. В течение последних полутора-двух недель, к счастью, нет перезаполненности этих коек. Сейчас около 40% свободно, это значит, что мы выписываем больше пациентов, чем к нам поступает. Это здорово", - сказал Юданов.

В Новосибирске были организованы несколько инфекционных госпиталей. Среди них - госпиталь для пациентов, переносящих коронавирус бессимптомно, на 190 мест, а также распределительный центр на более чем 600 мест.