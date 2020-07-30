Экс-главу Иркутской области Левченко оштрафовали по делу о сговоре вокруг аэропорта

ИРКУТСК, 30 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала на 30 тыс. рублей экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко, который был признан виновным в привлечении без конкурса инвестора для развития иркутского аэропорта. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС.

В июле 2019 года ФАС России признала коммуниста Сергея Левченко, который тогда был губернатором Иркутской области, а также правительство региона, аэропорт Иркутска и ряд частных компаний нарушившими антимонопольное законодательство. Их признали виновными в сговоре в связи с тем, что инвесторы для развития аэропорта были выбраны без конкурса. В отношении Левченко, должностных лиц органов власти региона и компаний были возбуждены дела об административных правонарушениях.

"Мы вынесли постановление о наложении штрафа на экс-губернатора Иркутской области. Сумма штрафа Сергею Левченко составила 30 тыс. рублей", - процитировали в пресс-службе начальника управления по борьбе с картелями ФАС России Андрея Тенишева.

В 2015 году 100% акций ОАО "Международный аэропорт Иркутск" были переданы из федеральной в областную собственность для реконструкции действующего терминала и строительства нового аэропорта с участием инвесторов. Ряд компаний проявлял интерес к проектам и призывал провести конкурс, однако власти Иркутской области в 2018 году, когда регион возглавлял Левченко, объявили, что новый терминал в действующем аэропорту построят холдинг "Новапорт", компании "Рампорт аэро" и "Терминал Иркутск".

Аэропорт Иркутска находится в границах города, имеет два терминала и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тыс. метров. Он обслуживает более 2 млн пассажиров в год.