Экипажи транспортной авиации ЦВО сели на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу

ТАСС, 30 июля. Экипажи самолетов и вертолетов отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) выполнили посадку на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу и неподготовленную площадку в рамках летно-тактических учений в Красноярском крае, сообщила в четверг пресс-служба округа.

"В ходе летно-тактического учения транспортные самолеты Ан-12, Ан-26 и вертолеты Ми-8 отдельной смешанной авиационной эскадрильи ЦВО, дислоцирующейся в Новосибирской области, совершили перелет в Красноярский край, преодолев около 1000 километров. Экипажи выполнили посадку самолетов на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу с сокращением тормозной дистанции, а также приземление вертолета на неподготовленную площадку", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также экипажи отработали задачи по переброске личного состава, транспортировке вооружения, боеприпасов и других грузов.

В летно-тактических учениях транспортной авиации ЦВО задействованы самолеты Ан-12, Ан-26, вертолеты Ми-8, а также около 200 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава.