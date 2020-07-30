На шахте "Березовская" в Кузбассе выявили 16 случаев коронавируса

КЕМЕРОВО, 30 июля. /ТАСС/. На кузбасской шахте "Березовская" АО "Угольная компания "Северный Кузбасс" выявлено 16 случаев заражения коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

"Сегодня 30.07 еще у одного сотрудника шахты "Березовская" была выявлена новая коронавирусная инфекция. На данный момент эпидемиологическое расследование продолжается. У последнего заболевшего тоже внебольничная пневмония. Из 16 заболевших 9 из Анжеро-Судженска, а 7 - из Березовского", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что первый случай был выявлен 25 июля. Тогда же были установлены 34 контактных по месту работы, которые также были протестированы на коронавирус. 28 июля число заразившихся коронавирусом увеличилось до 15. У одного из них был диагностирована внебольничная пневмония, у шести человек ОРВИ, остальные - с бессимптомной формой.