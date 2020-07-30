"Россети Сибирь" начнут переводить частный сектор Красноярска на электрическое отопление

КРАСНОЯРСК, 30 июля. /ТАСС/. Компания "Россети Сибирь" готова приступить к реализации пилотного проекта по переводу частного сектора микрорайона Покровка в Красноярске на электрическое отопление. Об этом сообщает в четверг пресс-служба компании со ссылкой на генерального директор "Россети Сибирь" Павла Акилина.

По данным государственного доклада "О состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае в 2018 году", подготовленного региональным министерством экологии, в 2018 году выбросы в Красноярске составили 192,3 тыс. тонн, из них на стационарные источники приходится 116 тыс. тонн, на автотранспорт - 76,3 тыс. тонн. Одним из источников выбросов в городе является печное отопление частного сектора. Красноярск вошел в число городов, где проводятся мероприятия федерального проекта "Чистый воздух" национального проекта "Экология".

"Проект очень сложный, но главная наша задача - улучшить экологическую ситуацию в городе, так как всем знаком режим "черного неба", и, конечно, сделать эту историю доступной для жителей, чтобы это ни в коем случае не было дороже, чем обходится сейчас. Пилотный вариант в микрорайоне Покровка мы сейчас с Юрием Анатольевичем (Лапшиным, председателем правительства края - прим. ТАСС), коллегами-энергетиками прорабатываем и, надеюсь, в ближайшее время его запустим", - цитирует пресс-служба Акилина.

По данным краевого правительства, в микрорайоне Покровка в Красноярске углем и дровами отапливаются порядка 3 тысяч домов.

Как пояснили ТАСС в компании, "Россети Сибирь" в случае успешной реализации пилотного проекта готовы приступить к переводу всего частного сектора города на электрическое отопление. Общий объем инвестиций составит 1 млрд рублей, а реализация проекта займет один-два года. Всего в Красноярске порядка 15 тыс. домов частного сектора. Перевод их на отопление от электрокотлов позволит снизить выбросы с 11 до 2 тысяч тонн вредных веществ в год.

"Россети Сибирь" ("МРСК Сибири") осуществляют распределение электроэнергии на территории Республики Алтай, Бурятии, Тувы, Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания составляет около 1,75 млн кв. км.