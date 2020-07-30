Хакасия перейдет на второй этап снятия ограничений с 3 августа

ТАСС, 30 июля. Правительство Хакасии приняло решение о переходе с 3 августа на второй этап снятия ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом в четверг на своей странице во "ВКонтакте" сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов.

Режим всеобщей самоизоляции, действовавший в Хакасии с 1 апреля, власти сняли 15 июня. Карантин для прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга также сняли 15 июня, с 30 июня карантин отменили для людей, приехавших из Красноярского края и Тувы. В регионе возобновлена работа летних кафе и летних веранд заведений общепита, туристических баз, музеев и аттракционов. С 27 июля разрешена работа кинотеатров.

"Правительством Хакасии было принято решение о переходе с понедельника (3 августа) ко второму этапу снятия ограничений. На втором этапе допускается работа объектов торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 800 кв. м, наличием отдельного наружного (уличного) входа и наполняемостью не более 1 человека на 4 кв. метра. Могут начать работу предприятия уличной торговли (в том числе на ярмарках, выставках), в частности, предприятия по продаже развозной и разносной продукции, а также организации, осуществляющие продажу товаров с использованием автоматов и иных форм торговли вне стационарных торговых объектов", - написал глава региона.

С 3 августа руководству муниципальных образований Хакасии будет предоставлено право самостоятельно - исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципалитета и готовности конкретного учреждения - определять, какие детские сады продолжат работу в режиме дежурных групп, а какие могут вернуться к полноценной работе. Также возобновляется оказание плановой медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, профосмотров, диспансеризации, а также плановой специализированной медицинской помощи в условиях стационара. Разрешена работа стоматологических клиник. С 31 августа разрешена работа детских развлекательных центров.

По данным республиканского оперативного штаба, в регионе заразились коронавирусом более 2,8 тыс. человек, выздоровело - 2,4 тысячи, 32 пациента умерли.