Власти Республики Алтай планируют перевести на газовое топливо 150 автобусов

ТАСС, 30 июля. Республика Алтай планирует перевести на газ 150 пассажирских и грузовых микроавтобусов. Для этого планируется получить субсидию в Минэнерго РФ, сообщили в четверг ТАСС в Минрегионразвития республики.

"В 2020 году проводится работа по формированию пакета документов для подачи заявки на субсидирование льготного перевода 150 единиц транспорта на газобаллонное оборудование. Субсидия будет заявительной, документы будут направлены в Минэнерго России. Это легковые, грузовые микроавтобусы", - сказали в министерстве.

Там напомнили, что в республике работают восемь станций по заправке транспортных средств сжиженным углеводородным газом - по одной в Кош-Агачском, Шебалинском, Усть-Коксинском и Онгудайском районах, по две в Майминском районе и в Горно-Алтайске. Новая станция строится в Усть-Коксинском районе. Также в перспективе в регионе планируется построить три новых автомобильных газонаполнительных компрессорных станции в селах Манжерок, Чемал и Усть-Сема - для этого ищут инвестора.

Министерство энергетики РФ разработало программу по развитию рынка газомоторного топлива на территории всей страны, которая подразумевает переход с бензиновых заправок на метановые. В программу входит комплекс мероприятий, среди которых строительство новых АГЗС и центров обслуживания оборудования, а также реконструкция действующих заправок.