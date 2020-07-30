Эксперт: федеральные ресурсы позволят оперативно решить проблемы в Усолье-Сибирском

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Подключение ресурсов федерального центра позволит в короткие сроки решить экологические проблемы, которые существуют в Усолье-Сибирском (Иркутская область). Такое мнение высказал в четверг ТАСС директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин распорядился задействовать ресурсы всех органов власти, в том числе Минобороны, для решения экологических проблем Усолья-Сибирского.

"В силу законодательства, в частности полномочий субъектов РФ, подобные мероприятия (по решению экологических проблем - прим. ТАСС) обычно осуществляются с большим трудом и длительно. Но с помощью федерального центра я думаю, что это будет решено в достаточно хорошие, сжатые сроки", - сказал Данилин.

Он также отметил, что Игорь Кобзев с первых дней работы в качестве главы региона стал уделять особое внимание вопросам экологии и экологической безопасности. Данилин уточнил, что в регионе можно выделить две "глобальные проблемы" - это Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат и "Усольехимпром". "По Байкальскому ЦБК уже идет работа. Что касается "Усольехимпрома" - идет процесс включения цеха ртутного электролиза в федеральный проект "Чистая страна". Ранее Кобзев говорил, что предприятие работает для всей страны, всей страной строилось, и это (экологическая ситуация - прим. ТАСС) не только проблема региона", - добавил эксперт.

На "Усольехимпроме" находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после закрытия в 1998 году цеха ртутного электролиза. Кроме того, там хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды на территории бывшего завода пропитаны токсинами. Периодически там происходят утечки ядовитых веществ. В городе Усолье-Сибирское, где находится промплощадка, с октября 2018 года действует режим ЧС из-за угрозы распространения опасных веществ.