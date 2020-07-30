Иркутские власти попросили Путина увеличить софинансирование возведения ледовой арены

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в четверг попросил президента Владимира Путина увеличить объем федерального софинансирования строительства ледового дворца "Байкал" в Иркутске, где в октябре пройдут матчи чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд.

"Когда вы давали поручение, было софинасирование следующем образом: 79% федеральный бюджет, 21% - областной. <…> Распоряжением правительства РФ был установлен уровень софинансирования. Потом деньги вернулись в резервный фонд, пришлось достраивать за областные деньги. Сегодня, к сожалению, у нас идет перераспределение, мы строим за областные деньги", - сказал Кобзев во время встречи с главой государства в режиме видеоконференции и попросил вернуть прежнюю схему софинансирования.

Он уточнил, что федеральные средства вернулись в бюджет РФ в конце 2019 года, когда Кобзев возглавил регион. Причину он не пояснил. Готовность Иркутска к проведению чемпионата глава Приангарья оценил в 99%.

Ледовый дворец "Байкал" в Иркутске, в котором пройдут матчи перенесенного на октябрь чемпионата мира по хоккею с мячом, введут в эксплуатацию в августе. Изначально введение объекта в эксплуатацию планировалось в марте, но срок был изменен из-за переноса чемпионата. Турнир должен был пройти с 29 марта по 5 апреля в Иркутске, но был перенесен на 5-11 октября из-за распространения коронавирусной инфекции.

Под проведение чемпионата в Иркутске осенью 2018 года начали строить ледовый дворец стоимостью 6,3 млрд рублей. Он сможет вместить около 6 тыс. зрителей. Спортивный комплекс включает в себя ледовую арену с конькобежными дорожками и дорожками для керлинга. В составе спортивного объекта также будут спортивный, хореографический, тренажерные залы, конференц-зал, раздевалки, тренерские и судейские комнаты, гостиница, административные и вспомогательные помещения.