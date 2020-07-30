Мэр Усолье-Сибирского сообщил об интересе инвесторов к промплощадке "Усольехимпрома"

ИРКУТСК, 30 июля. /ТАСС/. Промплощадка бывшего предприятия "Усольехимпром" в Иркутской области вызывает интерес у потенциальных инвесторов, которые могли бы там разместить свои производства, однако наличие химического загрязнения мешает ее развитию. Об этом в четверг сообщил ТАСС мэр города Усолье-Сибирское Максим Торопкин.

В четверг проблему химического загрязнения в Усолье-Сибирском обсуждали на совещании у президента Владимира Путина. Глава государства распорядился задействовать ресурсы всех органов власти, в том числе Минобороны, для решения экологической проблемы.

"Площадка интересна, просто сейчас туда все боятся идти. Инвесторов очень много. За три года, что я являюсь мэром города и как мы стали территорией опережающего развития, около сотни инвесторов посмотрели площадку. Это инвесторы в том числе из-за границы: из Европы, Китая, Монголии. Но нормальный и разумный инвестор, конечно, не зайдет на загрязненную территорию", - сказал Торопкин.

По его словам, на промплощадке можно разместить предприятия машиностроительной фармацевтической, химической отраслей. Усолье-Сибирское подало заявку в Минпромторг и Минэкономразвития России на получение поддержки в развитии промплощадки. "Нужна будет поддержка федеральная, потому что нужно заново делать коммуникации", - сказал Торопкин.

Первоочередные мероприятия по ликвидации накопленного экологического ущерба в Усолье-Сибирском будут завершены в конце 2021 года. Об этом по итогам совещания у президента проинформировала пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. Будет разработан план мероприятий по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов.

Ситуация на промплощадке

"Усольехимпром" с 1936 года был крупнейшим предприятием химической промышленности за Уралом. В 2005 году на этой площадке открылось предприятие "Усолье-Сибирский силикон" по производству поликристаллического кремния. Сейчас оба предприятия находятся в процедуре банкротства.

На "Усольехимпроме" находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после закрытия в 1998 году цеха ртутного электролиза. Кроме того, там хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды на территории бывшего завода пропитаны токсинами. Периодически там происходят утечки ядовитых веществ. В городе Усолье-Сибирское, где находится промплощадка, с октября 2018 года действует режим ЧС из-за угрозы распространения опасных веществ.