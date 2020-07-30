Роспотребнадзор не согласовал массовый праздник в День ВДВ и крестный ход на Алтае

ТАСС, 30 июля. Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай из-за пандемии не разрешило проведение ежегодного крестного хода "По стопам миссионеров алтайских", а также массового праздника с концертом и салютом в День воздушно-десантных войск в Горно-Алтайске. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Обратилась Горноалтайская епархия Русской православной церкви по поводу согласования проведения традиционного крестного хода, маршрут которого проходит по территории региона, включая районы Усть-Канский, Шебалинский, особо неблагополучные по коронавирусной инфекции. Проведение не может быть согласовано с Роспотребнадзором. Не согласовано проведение массовых мероприятий в рамках празднования Дня воздушно-десантных войск в Горно-Алтайске, включающих в себя спортивно-показательное выступление, концерт на площади им. В. И. Ленина, а также праздничный салют", - говорится в сообщении.

По мнению ведомства, слишком велик риск заражения коронавирусом - даже в том случае, если участники крестного хода будут идти на расстоянии 1,5 м друг от друга и соблюдать масочный режим, проходя через населенные пункты на маршруте длиной примерно 125 км - от села Усть-Кан до села Черга. "Крестный ход планируем провести со 2 по 14 августа в условиях соблюдения мер безопасности. Стоянки полевые вне сел, если в колонне более 50 человек, то она разобьется на две группы, идущие на расстоянии. Дистанция между людьми - 1,5 м. В населенных пунктах идем в масках. Что от нас еще потребуют, будем соблюдать", - сообщалось в официальной группе крестного хода в социальной сети "ВКонтакте".

В республике действуют режим повышенной готовности и ограничения на проведение любых массовых мероприятий, запрещена работа детских лагерей. С 3 июля в регионе возобновлена работа туристических баз и общепита за исключением Кош-Агачского района, наиболее пострадавшего от пандемии, с 23 июля возобновлена плановая иммунизация детей, диспансеризация, флюорографические обследования и профилактические медосмотры для взрослых. Открыт пляж в Горно-Алтайске, единственном городе в республике.

По данным регионального оперштаба на утро 30 июля, за все время в республике с населением чуть более 220 тыс. человек лабораторно подтвержден 1 551 случай заражения, из них 22 - за прошедшие сутки. "Показатель заболеваемости коронавирусом в Республике Алтай на 100 тыс. населения составляет на 30 июля 708,1, что практически в два раза выше, чем в Алтайском крае и Новосибирской области, в пять раз выше, чем в Кемеровской области", - уточняется в сообщении. Этот показатель в среднем по стране равен 568.