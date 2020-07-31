Волонтеры нашли девочек, пропавших в центре Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 31 июля. /ТАСС/. Пропавшие накануне в центре Новосибирска девочки шести и девяти лет найдены в нескольких кварталах от места пропажи, сообщила ТАСС руководитель поискового отряда "Лиза Алерт" в Новосибирске Алеся Яблонских.

"Они были найдены в нескольких остановках от места пропажи. Они в порядке, живы и здоровы никаких несчастных случаев и противоправных действий не было", - сообщила Яблонских.

По ее словам, детей нашли при патрулировании улицы. По записям видеокамер волонтеры и сотрудники полиции отследили их путь. Яблонских не уточнила, по какой причине девочки не вернулись домой и что с ними произошло. Сейчас дети находятся в отделении полиции.

Две девочки шести и девяти лет пропали в центральной части Новосибирска в среду, они ушли кататься на самокатах в парк рядом с домом днем и с тех пор об их местонахождении не было известно. Поиском детей занимались волонтеры и сотрудники полиции.