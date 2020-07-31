Военные железнодорожники установили 400-метровый мост через Иртыш

ТАСС, 31 июля. Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Омской области, в ходе специальных учений установили 400-метровый мост через реку Иртыш для восстановления движения по условно поврежденной Транссибирской магистрали. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ЦВО.

"По замыслу учения, в результате проведенной диверсии произошло обрушение железнодорожного моста через реку Иртыш в Омске и прервано железнодорожное сообщение. Для восстановления прерванного сообщения военные железнодорожники приступили к строительству обхода с сооружением временного железнодорожного моста РЭМ-500. <…> В кратчайшие сроки установили рамно-эстакадный мост длиной более 400 метров через реку Иртыш", - говорится в сообщении.

Перед строительством моста военнослужащие отсыпали подходы к нему и уложили более одного километра железнодорожного пути. Работы велись на неподготовленной территории в сложных гидрогеологических условиях местности. Кроме этого, военнослужащие отразили нападения диверсионных групп условного противника с воды и суши, а также провели разведку подводной части опор моста после диверсионных действий условного противника.

К специальным учениям были привлечены военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа, подразделение военной полиции, военная авиация с двумя ударными вертолетами Ми-24, подразделение ВДВ, а также сотрудники военной автоинспекции и Росгвардии. Всего в учении принимали участие около 800 и более 150 единиц военной и специальной техники.