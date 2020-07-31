Детские лагеря Кузбасса приостановят работу с 3 августа из-за ситуации с коронавирусом

КЕМЕРОВО, 31 июля. /ТАСС/. Детские лагеря и оздоровительные центры в Кузбассе, которые возобновили работу с середины июня и принимали детей по путевкам, будут временно закрыты с 3 августа из-за распространения в регионе новой коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение в пятницу подписал исполняющий обязанности губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин.
"С 03.08.2020 приостановить реализацию услуг по отдыху и оздоровлению детей организациями отдыха детей и их оздоровления на территории Кемеровской области - Кузбасса, за исключением стационарных организаций отдыха и оздоровления детей, принимающих на отдых и оздоровление в летний каникулярный период воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации", - говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте администрации правительства Кузбасса.
Детские лагеря в Кузбассе возобновили работу с 15 июня по распоряжению региональных властей, но должны были работать с ограничениями. Весь персонал перед началом работы должен сдать анализы на коронавирус, для детей достаточно справки об отсутствии контакта с носителями коронавирусной инфекции. Любые внешние контакты детей и взрослых в период лагерных смен запрещены, для питания было рекомендовано использовать только одноразовую посуду.
24 июля крупнейший государственный детский лагерь Кузбасса "Сибирская сказка" досрочно завершил смену и отправил всех отдыхающих детей на домашнюю изоляцию из-за выявления коронавируса у двух детей и четырех сотрудников учреждения. На следующий день региональное управление Роспотребнадзора сообщило о вспышке коронавируса в частном лагере Новокузнецка "Солнечный". Все дети были вывезены из лагерей, прокуратура Кемеровской области проводит проверку исполнения законодательства об охране здоровья детей и санитарно-эпидемиологического законодательства.
По данным регионального оперативного штаба, на сегодня в Кузбассе выявлено 3 627 случаев заражения коронавирусом, 2 343 человека выздоровели, 24 умерли, остальные проходят лечение под наблюдением медиков.