Детские лагеря Кузбасса приостановят работу с 3 августа из-за ситуации с коронавирусом

КЕМЕРОВО, 31 июля. /ТАСС/. Детские лагеря и оздоровительные центры в Кузбассе, которые возобновили работу с середины июня и принимали детей по путевкам, будут временно закрыты с 3 августа из-за распространения в регионе новой коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение в пятницу подписал исполняющий обязанности губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин.

"С 03.08.2020 приостановить реализацию услуг по отдыху и оздоровлению детей организациями отдыха детей и их оздоровления на территории Кемеровской области - Кузбасса, за исключением стационарных организаций отдыха и оздоровления детей, принимающих на отдых и оздоровление в летний каникулярный период воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации", - говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте администрации правительства Кузбасса.