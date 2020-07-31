ФАС не выявила серьезных нарушений в закупках по выбору перевозчиков в Новокузнецке

КЕМЕРОВО, 31 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС), рассмотрев жалобы частных перевозчиков из Новокузнецка на проведенные администрацией города торги по выбору компаний для осуществления городских пассажирских перевозок, не выявила серьезных нарушений в ходе закупок. Одна из жалоб признана необоснованной, по другим выявлены не повлиявшие на ход торгов технические нарушения, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ФАС России.

Ранее власти Новокузнецка выбрали перевозчиков, которые придут на смену мелким частным транспортным компаниям и будут организовывать пассажирские перевозки по новой транспортной схеме с ноября текущего года. Большую часть городских маршрутов будет обслуживать зарегистрированная в Санкт-Петербурге транспортная компания "Питеравто". Это решение было негативно воспринято местными частными перевозчиками, которые боятся лишиться прибыльных маршрутов.

По мнению предпринимателей, большой размер лотов не позволил малому и среднему бизнесу участвовать в торгах по большинству лотов.

"29 июля ФАС России рассмотрела очередную жалобу на закупку услуг по 44-ФЗ по организации пассажирских перевозок в г. Новокузнецке. Она была признана необоснованной. Отметим, что рассматриваемая закупка проводилась в форме аукциона. На закупку поступило пять заявок, снижение начальной (максимальной) цены контракта составило 20%. Также ранее ведомство рассмотрело еще ряд жалоб на аналогичные закупки в Новокузнецке, на них были зафиксированы нарушения технического характера, не повлиявшие на ход торгов", - сказали в пресс-службе.

По данным региональных властей, контракты с перевозчиками еще не заключены. Документы будут подписаны, когда победители аукционов подтвердят, что обеспечены необходимым парком транспортных средств для перевозки пассажиров.

В рамках реформы городских пассажирских перевозок в Новокузнецке планировалось заменить дизельный общественный транспорт на газомоторные автобусы, троллейбусы и трамваи, благодаря которым выхлопы автомобильных газов в атмосферу в городе сократятся. Параллельно с обновлением пассажирского автопарка власти планировали пересмотреть и городскую маршрутную сеть, чтобы избежать дублирования маршрутов и направить дополнительные единицы транспорта туда, где отмечается высокий пассажиропоток.