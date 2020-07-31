Число АЗС для заправки экологичным метаном в Новосибирске увеличится до восьми

НОВОСИБИРСК, 31 июля. /ТАСС/. Число автозаправочных станций на метане, который позволяет снизить уровень загрязнения атмосферы, увеличится в Новосибирске с пяти до восьми - три станции находятся на этапе проектирования. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

В атмосферу Новосибирска, третьего по численности населения города России, ежегодно происходит выброс от 300 до 360 тыс. тонн различных веществ, которые загрязняют атмосферу. Согласно рекомендациям СПЧ, опубликованным в феврале прошлого года, для улучшения экологической ситуации новосибирским властям, кроме прочего, необходимо сократить автомобильные выбросы. Развитие автотранспорта, использующего в качество топлива метан, позволит значительно снизить экологическое воздействие машин на атмосферу.

"На территории города Новосибирска находятся в эксплуатации пять автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, заправляющих транспортные средства компримированным природным газом (метан), еще три [станции] находятся на этапе проектирования. Кроме того, на территории города Новосибирска действовало 39 заправок СПГ (пропан, бутан)", - сообщили в пресс-службе, не уточнив сроков введения АЗС в эксплуатацию.

Метан - природный газ, который появляется как отходы от производства угольных шахт. В отличие от пропана и бутана, метан менее токсичен, а также дешевле, чем традиционные виды топлива. Из-за этого он активно используется во всем мире, например, в Китае продается в 40 раз больше такого топлива, чем в России.

С 20 июля в России начала действовать обновленная программа, которая компенсирует населению траты на перевод автомобилей с бензина на газ. Государство субсидирует из бюджета 60% от стоимости переоборудования, а "Газпром" - еще 30% в рамках маркетинговых программ своей дочерней компании "Газпром газомоторное топливо". Таким образом, владельцы автомобилей будут платить лишь оставшиеся 10%.

По подсчетам заместителя министра энергетики России Антона Инюцына, благодаря использованию сжатого газа вместо бензина граждане и представители малого и среднего бизнеса смогут сэкономить от 100 тыс. до 200 тыс. рублей в год с каждого автомобиля.