Депутат Госдумы призвал учитывать мнение ученых при развитии площадки "Усольехимпрома"

Проблему химического загрязнения в Усолье-Сибирском, где находится "Усольехимпром", 30 июля обсуждали на совещании у президента РФ Владимира Путина. Глава государства распорядился задействовать ресурсы всех органов власти, в том числе Минобороны, для решения экологической проблемы.

ИРКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Решения об использовании промплощадки бывшего предприятия "Усольехимпром" в Иркутской области, где находится крупный очаг химического загрязнения, следует принимать после ее исследования учеными. Об этом в пятницу сообщил ТАСС депутат Государственной думы от Иркутской области Сергей Тен.

"Решающее слово должно быть за наукой. Насколько понимаю, большая часть таблицы Менделеева представлена в земле под промплощадкой бывшего "Усольехимпрома". Надо смотреть [варианты развития площадки], но [приступать к их реализации] после того, как ученые скажут, что да, можно туда заходить, и через такое-то время заниматься строительством и реконструкцией", - сказал Тен.

По его мнению, определиться с технологией ликвидации загрязнения необходимо очень оперативно, потому что ситуация на "Усольехимпроме" критическая. "И я думаю, что в процессе проведения спасательных работ, параллельно, по мере поступления вводных и информации от ученых, проговаривать вопрос по поводу дальнейшего использования этой территории", - сказал депутат.

Мэр города Усолье-Сибирское Максим Торопкин сообщал ТАСС в четверг, что промплощадка вызывает интерес у потенциальных инвесторов, которые хотели бы там разместить свои производства, однако химическое загрязнение мешает этому. Первоочередные мероприятия по ликвидации накопленного экологического ущерба в Усолье-Сибирском будут завершены в конце 2021 года. Об этом по итогам совещания у президента проинформировала пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. Будет разработан план мероприятий по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов.

"Усольехимпром" с 1936 года был крупнейшим предприятием химической промышленности за Уралом. В 2005 году на этой площадке открылось предприятие "Усолье-Сибирский силикон" по производству поликристаллического кремния. Сейчас оба предприятия находятся в процедуре банкротства. На "Усольехимпроме" находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после закрытия в 1998 году цеха ртутного электролиза. Кроме того, там хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды на территории бывшего завода пропитаны токсинами. Периодически там происходят утечки ядовитых веществ. В городе Усолье-Сибирское, где находится промплощадка, с октября 2018 года действует режим ЧС из-за угрозы распространения опасных веществ.

Вырубки леса у Байкала

Сергей Тен также считает целесообразным получить мнение ученых на законопроект, разрешающий сплошные вырубки леса вдоль Байкала для строительства железнодорожной инфраструктуры. Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в четверг попросил президента дать поручение о разработке мер, которые сохранят баланс экономических и экологических интересов при реализации закона. Глава региона отметил, что законопроект, одобренный 24 июля Советом Федерации, вызвал широкий общественный резонанс и обеспокоил жителей Иркутской области.

"Мы должны развивать транспортную инфраструктуру, повышать конкурентоспособность нашей страны, но при этом нужно опираться на позицию экспертного сообщества, общественных организаций, услышать позицию байкаловедов, какой ущерб может нанести сплошная рубка леса, как нужно проводить эту рубку, чтобы ущерб был минимизирован, или, может, вообще никакого ущерба не будет. А для того, чтобы наука выдала качественный вердикт, нужно проводить соответствующие исследования", - считает Тен.

Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что Всемирный фонд дикой природы (WWF России) просит Владимира Путина не подписывать закон, призванный ускорить стройки РЖД. Документ разрешает не проводить государственную экологическую экспертизу при возведении железных и автомобильных дорог, портов и аэродромов на особо охраняемых природных территориях. По мнению экологов, реализация закона неминуемо приведет к фрагментации заповедных земель и негативно отразится на популяции редких животных. Еще одно положение законопроекта содержит поправку к федеральному закону "Об охране озера Байкал", допускающую сплошные рубки на землях лесного фонда при строительстве железнодорожных путей.

В пресс-службе РЖД 27 июля ТАСС сообщили, что компания не планируют строить новые железнодорожные пути вдоль береговой линии Байкала и вырубать для этого леса в рамках модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

Озеро Байкал, внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия.