Прокуратура оспорила прекращение уголовного дела в отношении экс-заместителя мэра Омска

ОМСК, 31 июля. /ТАСС/. Омская прокуратура оспорила постановление суда о прекращении уголовного дела в отношении бывшего заместителя мэра Омска и экс-руководителя департамента имущественных отношений города Дениса Денежкина, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Омской области. Бывший чиновник обвинялся в превышении полномочий при распределении земель, предназначенных многодетным семьям, но отделался судебным штрафом в размере 40 тыс. рублей.

Это не первые уголовные дела, возбужденные в отношении сотрудников департамента имущественных отношений мэрии Омска за последние годы. Так, бывший директор департамента Юрий Гамбург за превышение должностных полномочий был приговорен в 2016 году к пяти с половиной годам колонии, а его первый заместитель Вадим Меренков за аналогичные преступления - к четырем с половиной годам лишения свободы. Ранее ряд сотрудников депимущества был привлечен к уголовной ответственности за получение взяток за незаконное продление бизнесменам срока действия договоров аренды.

"Прокуратурой Центрального округа Омска в апелляционном порядке оспорено постановление Куйбышевского районного суда о прекращении уголовного дела в отношении бывшего заместителя мэра Омска, обвиняемого следственными органами в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - сказали в пресс-службе. В прокуратуре уточнили ТАСС, что речь идет о Денисе Денежкине, который с декабря 2017 по январь 2019 года возглавлял департамент имущественных отношений Омска и был вице-мэром города. Чиновник обвинялся в незаконной передаче в 2018 году в долгосрочную аренду на 20 лет под индивидуальное жилищное строительство 15 земельных участков, предназначенных многодетных семьям. Арендаторы при этом не относились к этой категории граждан, ежемесячная плата за аренду земли не превышала 300 рублей. В прокуратуре добавили, что сумма ущерба по уголовному делу не исчислялась, так как земельные участки уже возвращены во владение города.

Куйбышевский районный суд Омска, рассмотрев в середине июля 2020 года это дело, принял решение прекратить уголовное дело и назначил бывшему чиновнику судебный штраф в размере 40 тыс. рублей. По мнению прокуратуры, суд при принятии решения не учел в полной мере последствий, характер и степень общественной опасности должностного преступления. Тем самым были нарушены права граждан на бесплатное и своевременное получение в собственности земельных участков, тогда как на начало 2019 года в Омске в очереди на получение земли стояло более 5 тыс. многодетных семей.