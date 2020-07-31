Количество пострадавших при пожаре на турбазе в Алтайском крае увеличилось до пяти

ТАСС, 31 июля. Пять человек, по уточненным данным, пострадали во время пожара, произошедшего в ночь на 31 июля, на туристической базе в Алтайском крае, трое из них в состоянии ближе к тяжелому доставлены в республиканскую больницу в Горно-Алтайске соседней Республики Алтай. Об этом ТАСС сообщили в республиканском Минздраве в пятницу.

Ранее ГУ МЧС по Алтайскому краю сообщило о двух пострадавших во время пожара и 25 эвакуировавшихся гражданах.

"После пожара в больницу поступили пять человек, трое их них госпитализированы - состояние ближе к тяжелому. Двоим помощь оказали, они выписаны - один был с растяжением, один надышался угарным газом", - пояснил собеседник агентства.

Люди были госпитализированы из Алтайского края в соседнюю Республику Алтай, так как турбаза, где произошел пожар, находится на границе регионов и республиканское учреждение здравоохранения было ближе.

Пожар произошел в двухэтажном деревянном доме на одной из баз отдыха на Айском тракте в Алтайском районе Алтайского края. Возгорание тушили пять пожарных расчетов, 14 человек личного состава, в том числе от подразделения Республики Алтай. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние здания. Площадь возгорания составила порядка 120 квадратных метров. Причины возгорания уточняются.