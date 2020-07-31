В Приангарье сделают посты для экомониторинга при строительстве объектов железной дороги

ИРКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Мобильные экологические посты организуют в Иркутской области для мониторинга состояния окружающей среды при строительстве железнодорожных объектов, которое потребует вырубки лесов. Об этом в пятницу сообщила служба корпоративных коммуникаций Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в четверг попросил президента РФ Владимира Путина дать поручение о разработке мер, которые сохранят баланс экономических и экологических интересов при реализации закона, позволяющего вырубать лес вдоль Байкала для модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

"В Иркутской области будут организованы мобильные экологические посты для мониторинга строительства инфраструктурных объектов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Иркутской области на 41 га земли возможны локальные вырубки шириной от 5 до 10 м в зависимости от проекта. При этом 20 га из них - это участки, которые находятся в непосредственной близости к Байкалу. По информации ВСЖД, о массовых и сплошных вырубках леса вдоль Байкала речи не идет.

Власти Иркутской области и Российские железные дороги (РЖД) планируют подписать соглашение, в которое будет внесен перечень участков железной дороги, где планируется проводить строительные работы с необходимостью вырубки леса. Документ должны подготовить и вынести на обсуждение до 15 августа. Стороны также договорились о создании координационного совета, в который войдут представители правительства региона, научного сообщества, РЖД.

История проблемы

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала, что Всемирный фонд дикой природы (WWF России) просит Владимира Путина не подписывать закон, призванный ускорить стройки РЖД. Документ разрешает не проводить государственную экологическую экспертизу при возведении железных и автомобильных дорог, портов и аэродромов на особо охраняемых природных территориях. По мнению экологов, реализация закона неминуемо приведет к фрагментации заповедных земель и негативно отразится на популяции редких животных. Еще одно положение законопроекта содержит поправку к федеральному закону "Об охране озера Байкал", допускающую сплошные рубки на землях лесного фонда при строительстве железнодорожных путей.

В пресс-службе РЖД 27 июля ТАСС сообщили, что компания не планируют строить новые железнодорожные пути вдоль береговой линии Байкала и вырубать для этого леса в рамках модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

Озеро Байкал, внесенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия.