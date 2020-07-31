Рекультивацию на "Усольехимпроме" может осложнить наличие нескольких собственников

ИРКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Процесс рекультивации промплощадки бывшего предприятия "Усольехимпром" в Иркутской области, где находится крупный очаг химического загрязнения, может осложнить то, что территория принадлежит нескольким собственникам. Об этом в пятницу сообщил ТАСС депутат Государственной думы от Иркутской области Александр Якубовский.

Проблему химического загрязнения в Усолье-Сибирском, где находится "Усольехимпром", 30 июля обсуждали на совещании у президента РФ Владимира Путина. Глава государства распорядился задействовать ресурсы всех органов власти, в том числе Минобороны, для решения экологической проблемы.

"Однозначно работа по рекультивации будет долгой. Осложняет ее то, что у промплощадки несколько собственников, которые по сути выжали все соки из нее и бросили, даже не удосужившись законсервировать. Эдакая позиция временщиков, за которую они должны нести ответственность. На мой взгляд, работать с ними необходимо в рамках правового поля, жестко, ведь по сути они поставили под угрозу природу и жизни людей. Естественно, работа эта должна идти параллельно реализации механизма по предотвращению экологической катастрофы", - сказал Якубовский.

Он отметил, что будет вести парламентский контроль выполнения поручения президента по утилизации химических отходов на промплощадке. Депутат подчеркнул, что нельзя допустить ситуацию аналогичную той, в которой оказался Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, остановленный в 2013 году. Его отходы - более 6,5 млн тонн - до сих пор хранятся в картах-накопителях на берегу Байкала. "Затяжной спор кредиторов, подрядчиков и других лиц там ставит под угрозу жемчужину России - Байкал. Здесь (на "Усольехимпроме" - прим. ТАСС) речь идет об Ангаре, под угрозой могут оказаться жизни сотен тысяч жителей Иркутской области", - сказал депутат.

Ситуация на промплощадке

Первоочередные мероприятия по ликвидации накопленного экологического ущерба в Усолье-Сибирском будут завершены в конце 2021 года. Об этом по итогам совещания у президента проинформировала пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко. Будет разработан план мероприятий по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов.

"Усольехимпром" с 1936 года был крупнейшим предприятием химической промышленности за Уралом. В 2005 году на этой площадке открылось предприятие "Усолье-Сибирский силикон" по производству поликристаллического кремния. Сейчас оба предприятия находятся в процедуре банкротства.

На "Усольехимпроме" находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после закрытия в 1998 году цеха ртутного электролиза. Кроме того, там хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды на территории бывшего завода пропитаны токсинами. Периодически там происходят утечки ядовитых веществ. В городе Усолье-Сибирское, где находится промплощадка, с октября 2018 года действует режим ЧС из-за угрозы распространения опасных веществ.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова после посещения "Усольехимпрома" в июне 2019 года отмечала, что некоторые из объектов на промплощадке до сих пор действуют, их эксплуатируют разные юридических лица, между которыми поделена территория. Однако эти компании не содержат сооружения в надлежащем состоянии. Кроме того, до конца непонятно, сколько компаний работает на месте бывшего завода, и что это за организации.