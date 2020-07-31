Новое жилье или денежные компенсации получат более 300 обманутых дольщиков в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 31 июля. /ТАСС/. Наблюдательный совет федерального Фонда защиты прав участников долевого строительства принял решение восстановить права 316 кузбасских семей, которые приобрели жилье у не завершивших строительство многоквартирных домов застройщиков. Дольщики получат жилье или денежные компенсации, сообщается в пятницу на официальном сайте правительства Кузбасса.

"Более 300 семей вложили свои средства в строительство пяти недостроенных объектов: это два дома в Кемерове (ЖК "Старт", застройщик ООО "ЕСК Феникс-Строй"), два дома в селе Верхотомском Кемеровского муниципального округа (застройщик ООО "Участие") и один дом в Междуреченске (застройщик ЖСК "Известия"). ЖК "Старт" в Кемерове будет достраиваться за счет средств федерального и регионального бюджетов в рамках соглашения между Фондом защиты прав участников долевого строительства и правительством Кузбасса. Дольщикам недостроенных домов в селе Верхотомском будет выплачена компенсация. Денежные компенсации получат и дольщики недостроенного дома в Междуреченске", - говорится в сообщении.

Выплата денежных компенсаций будет организована через ДОМ.РФ, заявления на выплаты будут приниматься с 10 августа. Что касается домов, которые будут достроены, то сообщается, что строительная и финансовая экспертизы объектов уже проведены. "В бюджете Кузбасса на текущий год предусмотрены средства на софинансирование компенсаций и завершение строек", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.