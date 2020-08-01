Строительство семи поликлиник начнется в Новосибирске в 2020 году

НОВОСИБИРСК, 1 августа. /ТАСС/. Власти Новосибирской области рассчитывают в октябре получить положительное заключение Госэкспертизы на проект строительства в Новосибирске семи поликлиник по концессионному соглашению со строительным холдингом "ВИС" и уже в 2020 году приступить к работам. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе правительства Новосибирской области со ссылкой на главу региона.

В начале года глава регионального Минэкономразвития Лев Решетников сообщал, что проектирование семи поликлиник по концессионному соглашению в Новосибирске завершится весной, а летом начнется их строительство. Позднее сроки проектирования были перенесены на осень в связи с уточнением технического задания - в ходе работ по проектированию были проведены консультации с публичным партнером и главными врачами поликлиник для уточнения потребностей медучреждений в помещениях и их оснащении оборудованием.

"Мы в этом году выходим на стадию строительной реализации этого давнего проекта, с частным партнером, с концессионной компанией. Мы только что провели совещание "на ногах", и понимаем, что в августе уже появятся строители, которые начнут заниматься подготовкой территории, в сентябре будет закончена разработка проектной документации, в октябре мы планируем выйти на положительное заключение экспертизы и выдачу разрешения на строительство, соответственно, дальше уже продолжится полномасштабное строительство", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Андрея Травникова.

Уточняется, что проект предусматривает не только проектирование и строительство зданий, но и оснащение их оборудованием нового поколения, включая комплексы для компьютерной томографии, маммологические системы, аппараты УЗИ и рентгенологическое оборудование. Новая сеть медицинских учреждений позволит внедрить современные медицинские технологии, создать в перспективе региональный клинический дата-центр.

Соглашение о государственно-частном партнерстве с группой "ВИС" было подписано в феврале 2019 года губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Соглашение предусматривает строительство в течение трех лет семи медучреждений, рассчитанных на 6,5 тыс. посещений в сутки. Объем инвестиций в проект составит почти 9 млрд рублей, в том числе 7,2 млрд рублей - частные инвестиции.

Группа "ВИС" - российский инвестиционный и строительный холдинг. Штаб-квартира находится в Москве, представительства - в восьми регионах РФ. В Новосибирске "ВИС" является концессионером двух крупных проектов - строительства платного четвертого моста через реку Обь и двух мусоросортировочных комплексов.