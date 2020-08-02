Полиция проверит законность технологической дороги в разрезу "Кийзасский" в Кузбассе

ТАСС, 2 августа. Полиция в Кемеровской области проверит в связи с обращением местных жителей законность возведения технологической дороги, ведущей на погрузочную станцию угольного разреза "Кийзасский", принадлежащего АО "Сибантрацит". Об этом сообщил ТАСС глава Мысковского городского округа, где проходит трасса, Евгений Тимофеев.

Как сообщили в воскресенье местные СМИ, около 30 жителей поселков Тетенза и Бородино Мысковского городского округа перекрыли технологическую дорогу, ведущую через поселок Тетенза на углепогрузочную станцию разреза "Кийзасский". По мнению жителей, дорога построена в охранной зоне скважины, из которой идет забор воды, что нарушает природоохранное законодательство. Кроме этого, трасса мешает проезду по дороге общего пользования, которая проходит неподалеку.

"Они написали заявление в полицию, документы все предоставили, чтобы разобрались с этой дорогой. Идет проверка", - сказал собеседник агентства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Сибантрацит", местные жители действительно пытались перекрыть дорогу до разреза "Кийзасский". "Группа людей незаконно, без оснований перекрыла технологическую дорогу разреза "Кийзасский". После конструктивного диалога с представителями предприятия они (жители - прим. ТАСС) покинули место. Разрез "Кийзасский" работает стабильно, в строгом соответствии с законодательством, выполняя в полном объеме социальные и экономические обязательства перед регионом и его жителями", - сообщили ТАСС в компании.

Как ранее сообщал ТАСС, разрез "Кийзасский", расположенный в городе Мыски Кемеровской области, ввели в ноябре 2014 года. Балансовые запасы предприятия составляют 123 млн тонн угля.

О компании

"Сибирский антрацит" добывает и экспортирует уголь-антрацит наивысшего по международной шкале класса Ultra High Grade, который используется, в частности, в металлургии. В 2019 году предприятия группы добыли 23,7 млн тонн угля, выручка компании составила 125,5 млрд рублей.