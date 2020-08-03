Более 100 экологических нарушений выявили на "Усольехимпроме" в Приангарье с 2018 года

ИРКУТСК, 3 августа. /ТАСС/. Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура с момента своего образования в 2018 году выявила более 100 экологических нарушений на промышленной площадке бывшего предприятия "Усольехимпром" в Иркутской области. Об этом в понедельник сообщила ТАСС старший помощник байкальского межрегионального прокурора Наталья Рягузова.

Проблему химического загрязнения в Усолье-Сибирском, где находится "Усольехимпром", 30 июля обсуждали на совещании у президента РФ Владимира Путина. Глава государства распорядился задействовать ресурсы всех органов власти, в том числе Минобороны РФ, для решения экологической проблемы. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку из-за экологической проблемы в Усолье-Сибирском.

"С момента создания прокуратуры, с 2018 года, мы выявили на данном объекте [на "Усольехимпроме"] больше 100 нарушений. Для их устранения вносили 14 представлений, в том числе губернатору Иркутской области и руководителям контролирующих органов. В суды направлено три заявления и возбуждено по нашей инициативе шесть уголовных дел", - сказала Рягузова.

Она уточнила, что все уголовные дела находятся в стадии расследования. Два из них возбуждены по ч. 1 ст. 254 УК РФ ("Порча земли"), одно - по ч. 2 ст. 251 УК РФ ("Загрязнение атмосферы"), три - по ч. 1 ст. 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов").

"Усольехимпром" с 1936 года был крупнейшим предприятием химической промышленности за Уралом. В 2005 году на этой площадке открылось предприятие "Усолье-Сибирский силикон" по производству поликристаллического кремния. Сейчас оба предприятия находятся в процедуре банкротства. На "Усольехимпроме" находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после закрытия в 1998 году цеха ртутного электролиза. Предельно допустимая концентрация ртути в сточных водах на "Усольехимпроме" превышена почти в 34 тыс. раз, в воздухе - в 367 раз. Такие данные привели ТАСС источники в службах экологического и технического надзора.

Кроме того, на промплощадке хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. Периодически там происходят утечки ядовитых веществ. В Усолье-Сибирском, где находится промплощадка, с октября 2018 года действует режим ЧС из-за угрозы распространения опасных веществ. Территория площадки принадлежит нескольким собственникам, однако они не содержат сооружения в надлежащем состоянии. Кроме того, до конца непонятно, сколько компаний работает на месте бывшего завода, и что это за организации.