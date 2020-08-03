Депутат Госдумы считает, что кредиторы "Усольехимпрома" отошли от решения экопроблемы

ИРКУТСК, 3 августа. /ТАСС/. Кредиторы бывшего предприятия "Усольехимпром", на территории которого находится крупный очаг химического загрязнения, фактически самоустранились от решения экологической проблемы, считает депутат Госдумы от Иркутской области Михаил Щапов. Это может привести к ситуации, аналогичной истории с Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом (БЦБК), остановленном в 2013 году, вопросом которого занимается государство, а не получивший прибыль собственник.

Проблему химического загрязнения в городе Усолье-Сибирское, где находится "Усольехимпром", 30 июля обсуждали на совещании у президента РФ Владимира Путина. Глава государства распорядился задействовать ресурсы всех органов власти, в том числе Минобороны РФ, для решения экологической проблемы. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку из-за экологической проблемы в Усолье-Сибирском.

"Я бы настаивал на проведении расследования: как так получилось, что опасные химические предприятия ушли в банкротство без должной консервации? Куда смотрел Ростехнадзор? Почему кредиторы самоустранились от проблемы, ведь они вообще никак не фигурируют в процессе? Если есть нарушение закона, то призвать виновных к ответу, если закон "дырявый" - внести поправки", - сказал Щапов в понедельник ТАСС.

Он отметил, что в Усолье-Сибирском может повториться ситуация, в которой оказался город Байкальск, где частный собственник обанкротившегося целлюлозно-бумажного комбината извлек прибыль из производства, но не участвует в ликвидации отходов предприятия. Этим вопросом полностью занимается государство. "Это ведь не первый случай. Ровно ту же ситуацию - приватизация прибыли и национализация ущерба - мы видели в Байкальске. Проблема системная. И подходить к ней надо системно", - заявил депутат.

Ситуация на промплощадке "Ульехимпрома"

"Усольехимпром" с 1936 года был крупнейшим предприятием химической промышленности за Уралом. В 2005 году на этой площадке открылось предприятие "Усолье-Сибирский силикон" по производству поликристаллического кремния. Сейчас оба предприятия находятся в процедуре банкротства. На "Усольехимпроме" находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после закрытия в 1998 году цеха ртутного электролиза. Предельно допустимая концентрация ртути в сточных водах на "Усольехимпроме" превышена почти в 34 тыс. раз, в воздухе - в 367 раз. Такие данные привели ТАСС источники в службах экологического и технического надзора.

Кроме того, на промплощадке хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами. Периодически там происходят утечки ядовитых веществ. В Усолье-Сибирском, где находится промплощадка, с октября 2018 года действует режим ЧС из-за угрозы распространения опасных веществ. Территория площадки принадлежит нескольким собственникам, однако они не содержат сооружения в надлежащем состоянии. Кроме того, до конца непонятно, сколько компаний работает на месте бывшего завода, и что это за организации.

Вопрос БЦБК

БЦБК с 1960 годов до 2013 года был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу Байкала на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек. Предприятие находится в процедуре банкротства, ожидается, что как юридическое лицо его ликвидируют в 2021 году. К 2024 году должны быть ликвидированы отходы комбината. Это 6,5 млн тонн шлам-лигнина и других отходов, которые хранятся в картах-накопителях на берегу Байкала.

В настоящее время власти региона и госкорпорация ВЭБ.РФ, которая является основным кредитором БЦБК, прорабатывают вопрос дальнейшего использования промплощадки.