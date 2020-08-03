Уличные аттракционы возобновят работу в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 3 августа. /ТАСС/. Власти Новосибирской области в понедельник смягчили ограничения, введенные из-за новой коронавирусной инфекции, и разрешили открыть уличные аттракционы для посещения горожан. Об этом в ходе оперативного совещания областного правительства сообщил губернатор региона Андрей Травников.

"Погода хорошая, и она будет хорошей еще достаточно долго, новосибирцы гуляют. Я считаю возможным принять решение об открытии аттракционов, расположенных на улице, опять же с соблюдением всех санитарных норм", - сказал Травников.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов добавил, что посещение аттракционов станет возможным только при соблюдении масочного режима.

27 июля глава региона сообщил о продлении режима повышенной готовности до 31 августа, в области сохраняется масочный режим. Ранее в регионе постепенно вводились и другие послабления: были разрешены занятия спортом на улице с соблюдением социальной дистанции, прогулки, посещение кладбищ и продовольственных рынков. С 22 июня на территории региона разрешена работа всех непродовольственных магазинов. С 24 июня возобновили работу музеи и Новосибирский зоопарк. Работа заведений общепита на открытых верандах разрешена с 6 июля. 13 июля были сняты ограничения на работу магазинов, располагающихся в торговых центрах.

В Новосибирской области количество пациентов, заразившихся коронавирусом, превысило 9 тыс. человек.