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Вузы Новосибирской области получили дополнительно более 300 бюджетных мест

Их большая часть выделена для бакалавриата

НОВОСИБИРСК, 3 августа. /ТАСС/. Минобрнауки РФ распределило в вузы Новосибирской области дополнительно 317 бюджетных мест на 2020/2021 учебный год. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства, распространенном в понедельник.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что необходимо ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, приоритетными должны стать региональные учебные заведения. Глава государства также призвал с участием бизнеса и работодателей заняться развитием университетов в российских регионах, включая укрепление их учебной, исследовательской и социальной инфраструктуры.

"Министерство науки и высшего образования Российской Федерации распределило в вузы дополнительные бюджетные места на 2020/2021 учебный год. Вузы Новосибирской области получили дополнительно 317 бюджетных мест, из них 310 - на очную форму обучения, 7 - на очно-заочную форму обучения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть мест - 276 - выделены для бакалавриата. Больше всего бюджетных мест получили Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) - 68 мест, Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ) - 57 мест, Новосибирский государственный университет (НГУ) - 33 места. Наибольшее число бюджетных мест в вузах выделено по таким направлениям, как "Образование и педагогические науки", "Техника и технологии строительства", "Информатика и вычислительная техника", "Архитектура".

21 июля во время поездки в Новосибирск министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал журналистам, что общие контрольные цифры приема в регионе в новом учебном году вырастут на 10%, продемонстрировав рост второй год подряд. Фальков же, в свою очередь, отметил, что все сибирские вузы почувствовали прибавку бюджетных мест. Кроме того, он сообщил, что до 2024 года такое увеличение бюджетных мест станет ежегодным.

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РоссияНовосибирская область
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