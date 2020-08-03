В Новосибирской области могут частично оставить удаленную форму обучения для 80 школ

НОВОСИБИРСК, 3 августа. /ТАСС/. Ученики 80 школ Новосибирской области, где плановая наполняемость превышена в два раза, с 1 сентября могут перейти на смешанную форму обучения, при которой чередуются дистанционный и очный формат получения знаний. Это позволит организовать учебный процесс с учетом всех противоэпидемиологических требований, сообщил во время оперативного совещания областного правительства в понедельник министр образования региона Сергей Федорчук.

"По 80 учреждениям [есть] определенные проблемы, связанные с тем, как распределить детей, чтобы они могли находиться каждый в своем классе. Наше решение по этим школам заключается не в полном дистанционном обучении, а именно в смешанной форме обучения. То есть, <...> чтобы дети могли посещать школу и находиться в классе полный день, они будут посещать эти занятия через день очно, а часть занятий в неделю у них будет проходить в дистанционном виде", - сказал Федорчук.

Он добавил, что такое решение потребует перестройки учебных программ, однако в случае введения такого режима обучения из почти 1 000 школ Новосибирской области он коснется только 80 учреждений. "Другого пути я не вижу, свободных помещений, мы при всяком раскладе уже смотрели, в этих школах мы не найдем, потому что там примерно двукратное превышение плановой наполняемости", - сказал Федорчук.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что для этих 80 учреждений необходимо найти компромиссное решение, которое должно быть согласовано с родительским комитетом в этих школах.

Ранее глава департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев сообщал, что в городских школах может быть организовано дистанционное образование только по просьбе родителей.

В регионе очень остро стоит проблема нехватки мест в школах. Травников в декабре 2019 года сообщал, что региону требуется дополнительное финансирование на строительство школ по нацпроекту "Образование". По его словам, в 2019 году дефицит составил около 5 тыс. мест. По словам Федорчука, острее всего эта проблема с нехваткой мест стоит в Новосибирске, поскольку город динамично развивается, и прирост населения в новосибирской агломерации опережает темпы строительства.