Для обеспечения ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском создали рабочую группу

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Межведомственная рабочая группа создана для обеспечения ликвидации экологического вреда в Усолье-Сибирском Иркутской области, где находится бывшее предприятие "Усольехимпром". В нее вошли более 30 представителей различных ведомств, организаций и компаний, сообщает в понедельник пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

"Во исполнение поручения президента образована межведомственная рабочая группа по обеспечению предупреждения и устранения загрязнения окружающей среды на территории города Усолье-Сибирское в Иркутской области. Состав рабочей группы под свои руководством утвердила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задачей рабочей группы станет формирование и последующая реализация плана мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда на территории города. "Доклад будет представлен главе государства через три месяца", - уточняет пресс-служба.

В состав группы вошли врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, а также представители руководства Росприроднадзора, МЧС, Минобороны (Управления войск радиационной, химической, биологической защиты Вооруженных Сил РФ), Росгвардии, Минпромторга, Минэкономразвития, Минфина, Ростехнадзора, Минздрава, ФМБА, Росреестра, госкорпорации "Росатом", ФГУП "Федеральный экологический оператор", НИИ гигиены, профпаталогии и экологии человека и другие.

По словам Абрамченко, которые приводит пресс-служба, будет организована система экологического мониторинга, полностью будет рекультивирована территория химического предприятия, а в будущем создана новая среда для жизни граждан и инфраструктура для нужд социально-экономического развития города.

Ситуация в Усолье-Сибирском

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тыс. человек. Режим ЧС там действует с октября 2018 года из-за опасности утечек ядовитых веществ. Ближайшие к "Усольехимпрому" жилые дома находятся в 2 км. Сам город расположен в 77 км от Иркутска на берегу Ангары.

В четверг, 30 июля, президент РФ Владимир Путин распорядился задействовать ресурсы всех органов власти, в том числе Минобороны, для решения экологических проблем Усолья-Сибирского. По его словам, проблемы загрязнения окружающей среды бывшим предприятием "Усольехимпром" долгие годы не решались и фактически замалчивались, а груз экологических проблем накапливался в этом городе еще с 1930-х годов.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку из-за экологической проблемы в Усолье-Сибирском.