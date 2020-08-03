Новую особь краснокнижного снежного барса зафиксировали на Алтае

ТАСС, 3 августа. Сотрудники Сайлюгемского национального парка, расположенного в Республике Алтай, зафиксировали на Южно-Чуйском хребте еще одного снежного барса, или ирбиса, поголовье которых в России не превышает 90 особей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба нацпарка.

Снежные барсы - один из наименее изученных видов кошачьих в мире. Охота на ирбиса запрещена во всем мире. По данным WWF, в мире осталось не более 4 тыс. ирбисов, в России обитает 70-90 особей. На Южно-Чуйском хребте постоянно фиксируются семь ирбисов.

"Новый ирбис по кличке Т. <...> впервые зафиксирован фотоловушками на Южно-Чуйском хребте", - говорится в сообщении. Полное имя взамен Т. барс получит, если он останется в этом ареале.

Сейчас на Южно-Чуйском хребте постоянно обитают семь ирбисов, включая трех котят. Среди них - самец Хан, самки Тара и Ирбиша. Ученые предполагают, что вернулся один из подросших котят Тары. Второй котенок отметился на соседней территории и получил имя Т1.

Национальный парк "Сайлюгемский" - особо охраняемая природная территория площадью 118 тыс. га, созданная в 2010 году в Кош-Агачском районе Республики Алтай на границе с Монголией. На территории парка установлен памятник погибшей в 2015 году от рук браконьеров самке ирбиса Вите с котятами. Основная цель работы парка - сохранение и воспроизводство редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, занесенных в Красную книгу, среди которых снежный барс, алтайский горный баран аргали, манул.