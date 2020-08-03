В трех регионах Западной Сибири объявили штормовые предупреждения из-за аномальной жары

ТАСС, 3 августа. Штормовые предупреждения из-за аномально жаркой погоды с температурой до 35 градусов объявлены в Новосибирской, Омской областях и в Алтайском крае, где ранее был введен режим ЧС из-за почвенной засухи. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в Западно-Сибирском и Обь-Иртышском управлениях по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

"С начала августа у нас установилась аномально жаркая погода, вызванная установлением антициклона, который к нам переместился из Казахстана. Синоптики дали штормовое предупреждение по 6 августа по Новосибирской области и Алтайскому краю", - сказал ТАСС пресс-секретарь Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ренад Ягудин.

По его словам, днем температура воздуха в этих регионах составит 25-30 градусов и может достигнуть 35. "Осадки маловероятны, в утренние часы вероятны туманы", - отметил он. Ягудин добавил, что в соседних Томской и Кемеровской областях температура может местами достигнуть 30 градусов.

Начальник Обь-Иртышского УГМС, которое наблюдает за погодой в Омской области, Наталия Криворучко рассказала ТАСС, что уже 2 августа в регионе была зафиксирована рекордно высокая температура +36,7 градуса. Предыдущий максимум в +32,5 градуса был зафиксирован в 1902 году. "На всей территории региона наблюдается сухая, солнечная погода, которая сохранится до конца рабочей недели", - сказала Криворучко. Она уточнила, что 3 и 4 августа максимальная температура воздуха может превысить 36 градусов.

Ранее в Новосибирской и Омской областях, а также в Алтайском крае, которые являются основным производителем зерна в Сибирском федеральном округе, был введен режим ЧС из-за почвенной засухи. Ущерб по прямым затратам в этих регионах уже превысил 1 млрд рублей, стоимость недополученного урожая может составить более 17 млрд рублей.