В Братске задержали водителя, сбившего на пешеходном переходе трех студентов

ТАСС, 3 августа. Полиция задержала в Братске Иркутской области водителя внедорожника, сбившего на пешеходном переходе троих студентов, двое из которых госпитализированы, третий проходит амбулаторное лечение. Возбуждено уголовное дело, сообщается в понедельник на сайте МВД региона.

"Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадали трое студентов колледжа <...> вероятный виновник ДТП был задержан, помещен в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

По версии следствия, поздно вечером 31 июля внедорожник сбил группу студентов, которая переходила улицу по пешеходному переходу. Двое из них госпитализированы, в том числе с тяжелыми травмами, третий проходит амбулаторное лечение.

Предполагаемый виновник случившегося, 33-летний местный житель, по предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения, но отказался от прохождения медицинского освидетельствования после получения результатов экспресс-теста на месте происшествия. "Собственник кроссовера в момент столкновения находился на пассажирском сиденье и, по мнению инспекторов ГИБДД, был пьян, предоставив управление транспортным средством своему товарищу", - уточняется в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенного лицом, находящимся в состоянии опьянения"). Максимальное наказание - семь лет лишения свободы.