В Омске задержали мужчину, напавшего в подъезде на шестилетнюю девочку

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали в Кировском административном округе города Омска 29-летнего местного жителя, который напал на шестилетнюю девочку в подъезде жилого дома. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, несколько дней назад в полицию обратились родители ребенка. Они сообщили, что неизвестный мужчина зашел в подъезд вслед за двумя девочками и на лестнице напал на одну из них. Дети закричали, их мама выбежала из квартиры, и злоумышленник скрылся.

"Сотрудниками полиции и представителями Следственного комитета РФ по региону на основании записей камер видеонаблюдения была составлена ориентировка на розыск подозреваемого. Активное содействие в ее распространении оказали неравнодушные граждане и средства массовой информации", - сказала Волк. По данному факту возбуждено уголовное дело по "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). "Подозреваемый доставлен в территориальный отдел полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавила представитель МВД.