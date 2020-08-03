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В Кузбассе в ДТП погиб один человек, пятеро пострадали

Среди пострадавших есть дети
Описание
© ГУ МВД России по Кемеровской области

КЕМЕРОВО, 3 августа. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись в понедельник днем на трассе в Чебулинском районе Кузбасса, в результате чего один человек погиб и пятеро, в том числе двое детей, пострадали. По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу движения, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

"Предварительно установлено, что около 15:00 (11:00 мск) водитель автомобиля ВАЗ-2106, не убедившись в безопасности маневра, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110. В результате столкновения травмированы трое взрослых и двое детей. Пассажирка ВАЗ-2110 скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, обстоятельства автоаварии устанавливаются.

Теги
РоссияКемеровская область
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