Режим повышенной готовности в Омской области продлили на две недели

ОМСК, 3 августа. /ТАСС/. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Омской области, где зарегистрировано более 7 тыс. случаев заражения, принял решение о продлении режима повышенной готовности до 18 августа. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе правительства региона.

В правительстве добавили, что в регионе отменена двухнедельная изоляция для приезжающих из других регионов страны. С 5 августа в Омской области откроются курсы по повышению квалификации и профессиональной переподготовке с ограничением числа обучающихся в группе, будут сняты ограничения по площади для торговых объектов на территории торговых центров, откроется единственный в стране сельский зоопарк в поселке Большеречье и комплекс "Старина Сибирская" в этом же населенном пункте.

"С 19 августа при улучшении эпидемиологической обстановки штаб планирует разрешить работу детских спортивных школ и бассейнов, - отметили в пресс-службе. - Начало нового учебного года для школьников и студентов планируется с 1 сентября в очном формате с соблюдением санитарных требований. Праздничные линейки для школьников разрешат провести на открытом воздухе только для 1, 9 и 11 классов без приглашения гостей".

По данным омского Минздрава, в регионе зарегистрировано 7 102 случая заражения коронавирусом, 4 299 пациентов выздоровели, 76 умерли. Регион находится на втором этапе отмены ограничительных мер. С 12 июня рестораны и кафе открыли летние веранды и террасы, небольшие отели, гостиницы и базы отдыха с фондом до 20 номеров начали принимать местных жителей, которые получили возможность отправиться в туры по региону. 22 июня начали работать детские сады, а с 6 июля открылись фитнес-клубы и пришкольные детские лагеря.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 18 млн человек, около 690 тыс. умерли.