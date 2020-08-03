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В Туве возбудили дело по факту мошенничества при строительстве домов для сирот

По данным СК, подрядчик представил фиктивные акты о приемке выполненных работ в селе Сарыг-Сеп, при этом строительные работы по госконтракту не были выполнены

ТАСС, 3 августа. Уголовное дело возбуждено в Туве после проверки факта мошенничества при строительстве домов для детей-сирот в селе Сарыг-Сеп. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"По факту мошенничества при строительстве домов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в селе Сарыг-Сеп Каа-Хемского района возбуждено уголовное дело", - сообщили в СК.

По версии следствия, в августе 2019 года по итогам аукциона между государственным казенным учреждением "Госстройзаказ" и ООО "Энестрой" был заключен контракт на строительство двух домов для детей-сирот. Стоимость контракта превысила 3 млн рублей, до 30 ноября 2019 дома должны были быть построены. По данным СК, подрядчиком были представлены фиктивные акты о приемке выполненных работ, при этом строительные работы по госконтракту не были выполнены, их объем не соответствовал указанным справкам. На основании этих документов подрядчику перечислили более 3 млн рублей из бюджета.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, изымается документация, по которой будут назначены экспертизы.

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