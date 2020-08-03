В Туве выявили нарушения при реконструкции водозабора в рамках нацпроекта "Экология"

ТАСС, 3 августа. Нарушение выявлены при осуществлении проекта по реконструкции водозабора в селе Хову-Аксы в Туве, в республику не поступило оборудование на 50 млн рублей. Об этом сообщается в понедельник на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

"Проведенной прокуратурой республики проверкой с выходом на место строительства установлено, что предусмотренные государственным контрактом работы по строительству водозабора практически не проводились. На месте осмотра зафиксировано наличие двух котлованов, заполненных ливневой водой, работники подрядчика на объекте строительства отсутствуют, какие-либо работы не ведутся, указанного дорогостоящего оборудования, оплаченного и подлежащего монтажу и установке, не имеется. Оборудование на сумму более 50 млн рублей фактически в Республику Тыва не поставлено, стоимость его многократно завышена. В целях устранения указанных нарушений закона прокуратура республики внесла представление министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва", - говорится в сообщении.

Кроме того, материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц "Госстройзаказа" за превышение должностных полномочий и подрядчика за хищение бюджетных денежных средств.

В рамках национального проекта "Экология" в 2020 году в селе Хову-Аксы предусмотрена реконструкция водозабора с целью обеспечения жителей населенного пункта качественной водой. Для этого был заключен госконтракт между государственным казенным учреждением Республики Тыва "Госстройзаказ" и юридическим лицом, зарегистрированным в Санкт-Петербурге, на сумму более 179 млн рублей. В ноябре - декабре 2019 года государственным заказчиком произведена частичная оплата работ и поставленного оборудования на сумму более 68 млн рублей.

Хову-Аксы - центр Чеди-Хольского района, в селе живут почти 4 тыс. человек. Они не обеспечены качественной питьевой водой. Забор воды осуществляется из реки Элегест без надлежащей очистки и обеззараживания, что не соответствует санитарным нормам и правилам.