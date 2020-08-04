Число безработных в Алтайском крае увеличилось за год в два раза

"Порядка 16 тыс. человек у нас было зарегистрировано на 1 августа 2019 года, сегодня - 34,8 тыс. человек. За июнь приросли более чем на тысячу, [рост по отношению к прошлому году] более чем в 2,2 раза. <...> Всего с начала ограничительных мероприятий к нам обратились порядка 57 тыс. граждан за содействием в поиске подходящей работы", - пояснила Капура.

БАРНАУЛ, 4 августа. /ТАСС/. Официально зарегистрированных безработных в Алтайском крае за год стало больше в два раза - на 1 августа 2019 года их количество составляло около 16 тыс., а в 2020 году - уже 34,8 тыс. человек. Такое увеличение произошло в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии, сообщила во вторник журналистам начальник управления по труду и занятости населения Алтайского края Надежда Капура.

По ее словам, ситуация на рынке труда вызвана ограничениями, которые были введены в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Она отметила, что на рост числа людей, вставших на биржу труда, повлияло в том числе увеличение пособия по безработице, также большее число обращений обусловило и продление мер поддержки. По словам Капуры, все безработные имеют право получить пособие на ребенка - таких в крае, кто получает и пособие по безработице, и пособие на ребенка, порядка 17 тыс. человек.

Сейчас, по словам руководителя профильного управления, ограничительные мероприятия в ряде отраслей снимаются, меры господдержки позволяют сохранить 90-95% численности работников, поэтому массовых сокращений нет. Как поясняют в пресс-службе управления по труду и занятости региона, всего с 1 марта 2020 года по разным причинам (окончание трудовых договоров, окончание сезонных работ, увольнение по соглашению сторон, увольнение по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины) были уволены порядка 17,5 тыс. работников. За январь-июль 2020 года численность работников, которых сократили во всех сферах деятельности в Алтайском крае, по официальным данным, составила 2 тыс. человек.

"Меры, которые приняты государством, у нас в регионе, позволяют получить поддержку. В этот сложный период и коллективы стараются сохранить работников, не заявляя о массовом высвобождении", - отметила Капура.

Она уточнила, что в крае в режиме неполной занятости работают около 4 тыс. человек, около 1,4 тыс. граждан находятся в режиме простоя, удаленно работают более 13 тыс. человек.